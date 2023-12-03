Гайич: «В некоторых встречах ЦСКА не хватало «инстинкта убийцы»

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о большом количестве ничейных результатов своей команды в нынешнем сезоне.

Сербский футболист считает, что во многих встречах ЦСКА не хватало «инстинкта убийцы», так как соперникам удавалось сравнивать счёт на последних минутах.

«Когда ведёшь в один мяч, надо стараться забить второй, чтобы снять все вопросы о победителе. Порой удача покидала нас, а иногда мы сами допускали грубые ошибки. Но у нас сильные игроки и большое пространство для прогресса», — цитирует Гайича официальный сайт ЦСКА.

В 16 турах РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «армейцы» проведут сегодня, 3 декабря, против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.