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Гайич: «В некоторых встречах ЦСКА не хватало «инстинкта убийцы»

03 Декабря 2023 • 09:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 2 ч. 56 мин.

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о большом количестве ничейных результатов своей команды в нынешнем сезоне.

Сербский футболист считает, что во многих встречах ЦСКА не хватало «инстинкта убийцы», так как соперникам удавалось сравнивать счёт на последних минутах.

«Когда ведёшь в один мяч, надо стараться забить второй, чтобы снять все вопросы о победителе. Порой удача покидала нас, а иногда мы сами допускали грубые ошибки. Но у нас сильные игроки и большое пространство для прогресса», — цитирует Гайича официальный сайт ЦСКА.

В 16 турах РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «армейцы» проведут сегодня, 3 декабря, против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич

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