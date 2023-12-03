Прогноз Бубнова на матч «Ахмата» и «Спартака»

Московский «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом» на выезде в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Об этом матче высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. У «Ахмата» положение сейчас очень тяжёлое. Абаскалю нужно лишь не начудить с составом и правильно настроить команду. Тогда у «Спартака» будет больше шансов на победу», - приводит слова Александра Sportbox.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» состоится на стадионе в Грозном сегодня, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 16 туров хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой позиции.