Боков: «Индивидуально «Зенит» сильнее «Локомотива»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Боков в разговоре с журналистами высказался о предстоящей встрече «сине-бело-голубых» против столичного «Локомотива» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» - однозначный фаворит. Это бесспорно, потому что у «Локомотива» кадровые проблемы. Индивидуально «Зенит» сильнее «Локомотива», - передает слова эксперта «Спорт день да днём».

Центральный поединок тура состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча запланировано в 16:30 по столичному времени. В преддверии встречи «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» - восьмое.