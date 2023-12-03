Гладилин: «Ахмат» - фаворит в матче со «Спартаком»

Футбольный тренер Валерий Гладилин поделился ожиданиями от поединка 17-го тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

«Будет очень сложный, тяжелый матч. Будет много борьбы и самоотдачи. Кто лучше использует свои моменты, тот и победит. Фаворит этого матча - «Ахмат», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок между «Ахматом» и «Спартаком» состоится сегодня, 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния проведет Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева занимают 15-е место, а гости – пятое.