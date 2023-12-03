«Краснодар» - «Оренбург»: Бубнов назвал точный счёт матча

17-й тур Российской премьер-лиги продолжится встречей между «Краснодаром» и «Оренбургом». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. У «быков» достаточно потенциала, чтобы победить, пусть и с трудом. Игра будет очень тяжёлая. У «Оренбурга» сильная полузащита и нападение. Гости способны забить в этой встрече», - цитирует Александра Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.