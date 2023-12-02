Деменко считает «Сочи» главным претендентом на вылет

В российском футболе проходят матчи семнадцатого тура РПЛ, чемпионат перевалил за экватор, и впору говорить не только о претендентах на медали, но и о тех, кто вылетит из высшей лиги - или имеет все шансы сделать это. Таковым экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко считает «Сочи», который в 2022 году взял серебро в российском чемпионате.

- Если разобраться, то «Сочи» сейчас единственная команда в РПЛ, которая испытывает проблемы. Они по большому счёту не укрепились. На сегодняшний день «Сочи» является главным фаворитом на вылет в Первую лигу, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

Сегодня «Сочи» проиграл самарским «Крыльям Советов» - 0:2.