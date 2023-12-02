Губернатор Самарской области: «Мы дадим бой «Спартаку»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на выезде переиграли «Сочи» (2:0).

Политический деятель поздравил болельщиков команды с победой, которая, по его мнению, была заслуженной, ведь подопечные Игоря Осинькина доминировали и смогли забить своё.

«Впереди тяжёлый матч со «Спартаком». Уверен, наши ребята помнят, как закончился домашний матч, и мы дадим бой спартаковцам», - приводит слова Азарова «Матч ТВ».

Напомним, что в первом круге «Крылья Советов» переиграли «Спартак» с разгромным счётом 4:0.

Самарцы благодаря победе поднялись на третье место в турнирной таблице.