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Владимир Быстров: Такой «Сочи» сейчас я не знаю, кто не обыграет

02 Декабря 2023 • 22:18 Комментировать
Сочи
0:2
Крылья Советов

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на выезде переиграли «Сочи» (2:0).

Экс-игрок сборной России отметил, что самарский клуб знал, за счёт чего можно добавить, при этом он не знает команду, которая не обыграет такой сочинский клуб.

«Смотрите, чехарда с тренерами в начале: одного поставили, другой набирал, третьего убрали. Опять же, Точилина вернули, а что делать?» - заявил Быстров в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Сочи» за тур до конца зимней паузы занимает последнее место в турнирной таблице с десятью очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Сочи

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