Владимир Быстров: Такой «Сочи» сейчас я не знаю, кто не обыграет

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на выезде переиграли «Сочи» (2:0).

Экс-игрок сборной России отметил, что самарский клуб знал, за счёт чего можно добавить, при этом он не знает команду, которая не обыграет такой сочинский клуб.

«Смотрите, чехарда с тренерами в начале: одного поставили, другой набирал, третьего убрали. Опять же, Точилина вернули, а что делать?» - заявил Быстров в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Сочи» за тур до конца зимней паузы занимает последнее место в турнирной таблице с десятью очками в активе.