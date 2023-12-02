Борис Игнатьев пояснил, почему первый круг РПЛ – особенный

Ветеран отечественного тренерского дела Борис Игнатьев объяснил, почему он считает первый круг текущего сезона РПЛ особенным.

«Не было заведомо аутсайдеров. Все команды физически подготовлены и не проигрывают друг другу в борьбе. Только, естественно, уровень мастерства у игроков некоторых команд выше, чем у других», - делится Игнатьев с Betonmobile. Эксперт добавил, что относительное равенство команд стало для него приятным и отрадным моментом.

Напомним, что сейчас идёт уже второй тур второго круга РПЛ. Лидирует в таблице «Зенит», второе место у «Краснодара», а в зоне вылета как минимум до завтра – «Ахмат» и «Сочи».

В самом последнем матче лиги на данный момент «Пари НН» Сергея Юрана огорчил гостей из Екатеринбурга.