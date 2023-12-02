«Пари НН» выиграл в семи из восьми последних матчей РПЛ дома

Мы уже сообщали, что нижегородский «Пари НН» не пропускает в четырёх последних домашних матчах на домашней арене в рамках Премьер-лиги. Более впечатляющим выглядит тот факт, что дома в этом сезоне лиги нижегородцы Сергея Юрана практически непобедимы.

Единственному клубу, которому удалось увезти три очка из Нижнего Новгорода в этом сезоне, стал питерский «Зенит» в первом туре РПЛ. Затем нижегородцы выиграли в семи домашних матчах, а один свели к ничьей – с «Балтикой» (0:0).

Правда, обыгрывали дома подопечные Юрана не самых топовых соперников РПЛ – «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Крылья Советов», «Сочи», «Оренбург» и, конечно же, «Урал».