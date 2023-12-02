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Юран призвал составителей календаря прогуляться в ветровке и бутсах в -8

02 Декабря 2023 • 22:06 Комментировать
Пари НН
1:0
Урал

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Насколько в добавленное время ожидали, что удастся вырвать победу?

- По крайней мере, играли мы на победу. И концовку, вроде бы, должны были сохранить этот результат. Но надеюсь, по крайней мере, достучался до парней, потому что был серьезный разговор после «Ростова». Хотел извиниться перед болельщиками за первый тайм. Во втором - когда проигрывали, подбирали. Это психология, конечно. Еще надо работать. В этом плане  результатом и парнями доволен, хорошая игра получилась, боевая такая. И «Уралу» нужны были очки. Понятно, и нам нужны, хотели домашнюю игру закончить на хорошей ноте. Болельщикам праздник устроить, в том плане, чтобы выиграть. В целом тяжело в таких условиях играть и тренироваться. Неделю мы тренировались в минус 6 и минус 8. Просто парней жалко. Я просто хотел спросить, почему мы не вернемся к чемпионату «весна-осень»? я понимаю, функционеров. Хотел бы посоветовать выйти в минус 6 и минус 8 в ветровочках и бутсах. Походить немножко, минут 20. Не надо час там, как тренировка идет, час 20. Я думаю, что, наверное, они бы сказали однозначно, что в таких условиях нужно игроков уважать. Это ж не просто игру провести, а нужно готовить команду. Когда ставят какие-то задачи. А как ты будешь готовить, когда минус 6? Очень тяжело. Я сам играл в таких погодных условиях, поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся… не хочу выражаться грубо, но ты не чувствуешь ни мяч, плюс это травмоопасно. Игроки «Урала» и наши сегодня не уступали в единоборствах, но в такую погоду сложно играть. Надеюсь, по крайней мере, другие тренеры поддержат. Это здоровье игроков. Да и каждому тренеру, я уверен, тяжело готовить команду. Кто играл в футбол в прошлом, понимает, насколько это тяжело игрокам играть в такую погоду. Парни молодцы, я им сказал, что на первый план выйдет характер. Нам нужно этот дискомфорт, холод убрать и забыть, выходить на игру. То, что мы и сделали. В целом все парни молодцы, видно было. Я их сейчас поблагодарил за отношение, то, что я требую в этом плане, желание, самоотдача, жить результатом и играть в футбол. Всё время заостряю. Надеюсь, что эксперты  не будут там говорить, что «Нижний» ставил автобус. Играли в футбол, в атаку, в концовке додавили, нашли свой момент.

- Неужели обидное слово для вас до сих пор «автобус»?

- Я когда слушаю экспертов на «Матч ТВ», они в футбол играли, когда они комментируют там итальянские матчи, немецкие, организованная оборона. А здесь слышу, не хочу даже называть фамилию, «вот «Нижний» играет автобус». Немножко будьте последовательными.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

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