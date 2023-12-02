Жигулёв сделал голевое действие в РПЛ – впервые за 82 матча

2 декабря – уникальный день в футбольной биографии полузащитника «Пари НН» Ильи Жигулёва. Вечером понедельника он помог своим ассистом на Никиту Каккоева победить дома «горожанам» «Урал», матч так и завершился – 1:0. Гол был забит в добавленное время.

Любопытно, что это первое голевое действие Ильи за 82 проведённых матча в рамках Премьер-лиги. Выступал Жигулёв в элите российского футбола не только за «Пари НН», но и за «Краснодар», «Тосно», «Урал» и волгоградский «Ротор».

Жигулёву 27 лет, он является воспитанником клубной академии «Краснодара». В «Пари НН» на постоянном контракте – с прошлого года.

Как «Пари НН» вырвал победу у «Урала»