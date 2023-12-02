«Пари НН» не пропускает в четвёртом домашнем матче подряд в чемпионате России - это рекорд

Завершился матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Пари НН» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказался сильнее «Урала».

Таким образом, нижегородская команда не пропускает в четвёртом домашнем матче подряд в чемпионате России, что стало новым клубным рекордом.

Напомним, что единственный мяч на 91-й минуте встречи забил Никита Каккоев.

Благодаря победе подопечные Сергея Юрана поднялись на девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.

В заключительном туре перед зимней паузой их ожидает выездной матч против питерского «Зенита».