Ганчаренко: «Не первая наша игра, где мы были чуть лучше соперника, но умудряемся проиграть»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- На последней минуте пропустили гол. Как вы можете это прокомментировать, почему так произошло?

- Комментарий очень простой, мы начали прижиматься к воротам, перестали во многом контролировать матч, поэтому за это поплатились.

- Не выходит уже во втором матче подряд Ишков. Он здоров, но на поле вы его не выпускаете ни в матче с «Краснодаром», ни сегодня. В чем причина?

- Наверное, сегодня нужны были игроки с другими качествами, поэтому остановились на других людях.

- Замены в этом смысле насколько сработали? Понятно, что не забили. Но тем не менее, установку насколько выполняли игроки, вышедшие на замену?

- Вы знаете, все-таки нельзя сказать, что они что-то не выполняли, потому что у Нижнего и моментов не было по сути, и мы проиграли матч. По ударам мы были чуть лучше. Но это не первая наша игра, где мы были чуть лучше соперника, но умудряемся проиграть, к сожалению.