«Урал» потерпел шестое поражение в семи матчах

Сегодня, 2 декабря, «Урал» на выезде уступил «Пари НН» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Победный мяч забил Никита Каккоев на 90+1 минуте.

Это поражение стало для подопечных Виктора Ганчаренко шестым в последних семи матчах с учетом всех турниров. Ранее «Урал» проиграл «Сочи», «Динамо», «Ростову», «Рубину» и «Крыльям Советов», а в 16-м туре РПЛ смог прервать неудачную для себя серию, одолев лидирующий на тот момент «Краснодар». Однако продолжить набор очков у «шмелей» не получилось.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в РПЛ, имея в копилке 19 очков.