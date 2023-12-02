Каккоев: «Сложная игра, очень холодно было, но я думаю, что мы заслужили сегодня победу»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Урал» Никита Каккоев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень эмоциональная концовка. Сейчас эмоции остались?

- Чуть есть еще. Сложная игра, очень холодно было, но я думаю, что мы заслужили сегодня победу.

- Как забивали гол, расскажите. Как искали позицию, принимали решение?

- Когда мяч был на фланге, увидел, что есть зона по центру, и туда рванул. Получилось, что забил.

- Александров какое влияние в голевом эпизоде оказал на защитников «Урала»? Как вам кажется?

- Большое очень.