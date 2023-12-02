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Представители «Болоньи» и «Лацио» несколько раз просматривали Тикнизяна слухи

02 Декабря 2023 • 21:37 Комментировать

За последние несколько недель представители «Болоньи» и «Лацио» просматривали защитника Наира Тикнизяна, как и в составе московского «Локомотива», так и в составе национальной сборной Армении, об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, итальянские команды готовы пюк покупке футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Контракт 24-летнего защитника со столчиным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 21 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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