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«Приглашение Романцева — правильное действие от «Пари НН» — Мостовой

02 Декабря 2023 • 21:34 Комментировать (1)
Пари НН
1:0
Урал
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение легенды «красно-белых» Олега Романцева на должность советника «Пари НН».

«Я очень рад этой новости. Приглашение Романцева — хорошее, а главное — правильное действие от «Пари НН», — приводит слова Мостового портал Rusfootball.

2 декабря «Пари НН» одолел «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Победный гол уже в добавленное время второго тайма забил защитник Никита Каккоев.

На данный момент нижегородский коллектив занимает девятое место в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.

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Комментарии (1)
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Антидыня
02 Декабря 2023 в 21:41
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