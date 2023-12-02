«Приглашение Романцева — правильное действие от «Пари НН» — Мостовой

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение легенды «красно-белых» Олега Романцева на должность советника «Пари НН».

«Я очень рад этой новости. Приглашение Романцева — хорошее, а главное — правильное действие от «Пари НН», — приводит слова Мостового портал Rusfootball.

2 декабря «Пари НН» одолел «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Победный гол уже в добавленное время второго тайма забил защитник Никита Каккоев.

На данный момент нижегородский коллектив занимает девятое место в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.