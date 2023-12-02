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«Пари НН» в компенсированное время вырвал победу у «Урала»

02 Декабря 2023 • 21:32 Комментировать
Пари НН
1:0
Урал
окончен
«Пари НН» и «Урал» выдали матч почти без моментов. В игре было много борьбы, но мало моментов. Однако в компенсированное время хозяева сумели вырвать победу.

 

Протокол игры  
Пари НН1:0Урал
(1:0) Каккоев Никита90'  
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторСтаматов МатеоТрошечкин Александр 89' (Жигулёв Илья ( 89') Тихий ДмитрийМайга Мамаду  38'Живоглядов Дмитрий 67' (Карапузов Владислав ( 67') Кутателадзе Николоз 67' (Боселли Хуан ( 67') Севикян Эдгар 86' (Кухарчук Илья ( 86')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЗе Турбо ЖозеКалинский НиколайТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемБотнарь ВиталийСтоцкий Дмитрий
Помазун ИльяЭмерсон Иллой-АйетБегич Сильвие  53'ИталоКулаков ДенисСунгатулин Фаниль 68' (Каштанов Алексей ( 68') Малькевич ВладиславАюпов Тимур 89' (Дмитриев Игорь ( 89') Егорычев АндрейГильерме Шеттине 68' (Мишкич Даниэль ( 68') Бикфалви Эрик 80' (Мамин Алексей ( 80')
Запасные: Сиссе ИбраимаЩербицкий ДенисЮшин АлександрФилипенко ЕгорНейва КристианМамин АртёмИшков ИльяБевеев Мингиян

02 декабря. Стадион "Нижний Новгород"(Нижний Новгород).Поединок в Нижнем Новгороде неожиданно получил скандальный оттенок ещё до стартового свистка. В медиа появилась информация, якобы накануне поединка один из близких родственников арбитра встречи Евгения Турбина получил денежное вознаграждение, а параллельно с этим в букмекерских конторах стремительно стал снижаться коэффициент на победу «Урала». Никаких доказательств этому, естественно, не было, однако на матч отправился глава судейского департамента Павел Каманцев, чтобы лично проследить за событиями.

«Урал» мог открыть счёт уже на второй минуте. Аюпов получил мяч перед штрафной и бил без сопротивления, но получилось несильно, и Нигматуллин был на месте. Через десять минут голкиперу пришлось спасать ворота. После навеса слева Бикфалви головой сбросил в центр, откуда со второго этажа в угол футбольный снаряд смахивал Аюпов, но вратарь хозяев выручил.

«Урал» скорее владел преимуществом, держа мяч, в тов время как нижегородцы не угрожали ворота сопрника. За десять минут до перерыва Тихий едва не привёз гол в свои ворота. Полузащитник слабо сбрасывал мяч головой назад, но Нигматуллин успел опередить Бикфалви. В целом игра шла на неплохих скоростях, но кроме моментом на старте матча других не возникало. На перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма характер матча не менялся. Было много борьбы, обе команды демонстрировали желание, но моментов опасных всё также не было. В середине тайма наконец-то вновь в игру вступил Нигматуллин. Аюпов, который отчаянно хотел забить своей бывшей команде, пробил издали под перекладину, но вратарь хозяев вновь был на месте. Чуть позже Бикфалви после углового головой отправил футбольный снаряд над перекладиной.

Лучше всего ход матча показывала статистика. К 85-й минуте у хозяев было 0,04 xG, а у гостей - чуть больше 0,5. То есть команды на двоих даже не создали одного целого ожидаемого гола на двоих. Вышедший на замену Кухарчук пытался улучшить показатель, но после навеса справа его удар головой получился хоть и в створ, но совсем не опасным.

И всё же в компенсированное время хозяева счёт открыли. Жигулёв, вышедший на поле мгновениями ранее, получил мяч на левом углу штрафной и сделал низкую в центр штрафной, откуда Каккоев в касание пробил в угол. Гости могли отыграться после ошибки Нигматуллина. Вратарь неудачно вышел из ворот, выбив мяч кулаком на Дмитриева, нот от не смог сориентироваться. В итоге, «Пари НН» выиграл в заключительном домашнем матче года.

Через неделю команды закончат первую часть сезона. «Пари НН» в следующем туре отправится на сложнейший выезд к «Зениту». «Урал» также ждёт выездной поединок, который простым не выглядит, ведь соперником будет «Локомотив».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Пари НН

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