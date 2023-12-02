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Дьяков: ЦСКА — фаворит, «Ростов» будет играть вторым номером

02 Декабря 2023 • 21:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 16 ч. 12 мин.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящей игре между ЦСКА и ««Ростовом».

«Тяжелый матч будет для обеих команд. Фавориты, конечно, «армейцы», все равно играют дома, но они очень нестабильны. «Ростов» явно будет играть вторым номером. Не думаю, что в этой игре мы увидим много голов», — цитирует Дьякова Metaratings.

По мнению экс-игрока, встреча завершится победой одной из команд с разницей в один мяч.

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» пройдет 3 декабря. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая стартует в 14:00 по мск.

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