Клуб итальянской Серии А, «Торино» рассчитывает вернуть российского полузащитника Алексея Миранчука, который выступал за «быков» в прошлом сезоне. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В руководстве туринцев считают, что Миранчук должен добавить вариативности в атаке и постараются договориться с «Аталантой» по игроку. При этом, главный тренер «Торино» Иван Юрич сам рассчитывает побеседовать с футболистом после матча в понедельник, в котором «Торино» как раз встретится с «Аталантой».

Напомним, что Миранчук связан с «Аталантой» трудовым договором до конца сезона-2024/25. В прошлом сезоне россиянин неплохо проявил себя в Турине, где отметился четырьмя голами и пятью ассистами в 31 официальном матче.