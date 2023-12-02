Тарханов: «Крылья Советов» играли лучше, чем «Сочи»

Советник президента «Сочи» Александр Тарханов высказался после поражения команды от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов» лучше играли, но в концовке был хороший момент, когда «Сочи» мог сделать счет 1:1. В чем самарцы превзошли хозяев? В атаке, наверное. «Крылья» в этом плане более разнообразно играли», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

После 17 туров подопечные Александра Точилина находятся на самом дне турнирной таблицы, сумев набрать всего десять очков. Вместе с сочинцами за выживание продолжают бороться «Балтика», «Ахмат» и «Оренбург».