Булыкин: Думаю, «Зенит» надолго возглавил таблицу РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Зенит».

Специалист считает, что команда с берегов Невы надолго возглавила турнирную таблицу РПЛ, однако ему хочется верить, что столичные команды смогут конкурировать в борьбе за золотые медали.

«Не думаю, что возвращение Вендела и Кассьерры делает «Локо» обреченным. Все будет зависеть от «Локомотива»: если не смогут ничего противопоставить, то могут крупно проиграть», - приводит слова Булыкина Sport24.

Напомним, что игра состоится завтра, 3 декабря. Начало - в 16:30 по московскому времени.