Гленн Бейл подвёл итоги матча против «Сочи»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о победе в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против футбольного клуба «Сочи».

Напомним, что встреча завершилась победой самарской команды со счётом 2:0, а нидерландец отметился результативной передачей.

Игрок отметил, что победа получилась не самой лёгкой.

«Еще одна голевой передаче, да. Хорошее место в таблице, да. Сможем ли мы стать еще лучше, это точно», — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Напомним, что благодаря победе подопечные Игоря Осинькина поднялись на третье место в турнирной таблице, опережая московское «Динамо» всего лишь на один балл.