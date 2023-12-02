Тарханов — о положении «Сочи»: «Катастрофы пока нет»

Советник президента «Сочи» Александр Тарханов высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России.

«Катастрофы пока нет. Главное — не вылететь. Можно попасть в стыковые игры. Немало команд находятся рядом. Не все они набирают очки. Главное — в дальнейшем не проигрывать», — заявил Тарханов Rusfootball.

Ранее «Сочи» проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (0:2) в матче 17-го тура чемпионата России. В настоящий момент подопечные Александра Точилина занимают последнюю строчку в РПЛ, имея в копилке десять зачетных баллов.

Следующим соперником «Сочи» станет «Оренбург». Встреча должна будет состояться 10 декабря.