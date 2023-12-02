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Агент: Кассьерра сыграет против «Локомотива»

02 Декабря 2023 • 20:45 Комментировать

Агент нападающего питерского «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос высказался о состоянии своего клиента перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

«Завтра Матео выйдет на поле. Он будет готов сыграть несколько минут», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что игрок сборной Колумбии, который является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона с 12 забитыми мячами, пропустил два последних матча своей команды.

Центральный поединок 17-го тура состоится завтра, 3 декабря, в Москве на «РЖД Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Матео Кассьерра Никос Петропулос ещё теги
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