Наставник «Сочи» Точилин подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин высказался о прошедшем матче 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором его команда на выезде потерпела поражение от самарских «Крыльев Советов» со счётом 0:2.

Специалист отметил, что в первом тайме «Сочи» играли качественно, ничего не позволив сделать сопернику.

«Во втором после пропущенного гола пришлось перестраивать игру, стали играть авантюрно и вместо того, чтобы сравнять счет, пропустили второй гол», - цитирует Точилина пресс-служба клуба.

Напомним, что «Сочи» на данный момент замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе десять очков.