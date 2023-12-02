​Наумов: «Если Дзюбе удастся показать свою игру, у «Локомотива» будут шансы обыграть «Зенит»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче команды против «Зенита». По мнению Наумова, многое будет зависеть от форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

Наумов назвал Дзюбу важной фигурой для «Локомотива», а также отметил, что у форварда будет серьёзная мотивация в игре против бывшей команды. Наумов ожидает, что рулевой «Зенита» Сергей Семак постарается закрыть Дзюбу на поле.

«Если Дзюбе удастся показать свою игру, тогда у «Локомотива» есть шансы на победу. Если закроют Дзюбу полностью, тогда, конечно, придётся трудно. Всё будет зависеть от того, как построит Семак игру именно против Дзюбы», - цитирует Наумова Metaratings.

Матч «Локомотив» - «Зенит» стартует 3 декабря в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.