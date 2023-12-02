Наумов: Не жду обилия голов от «Локомотива» и «Зенита»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче «Локомотив» - «Зенит».

«Будет напряженная игра, мы увидим много борьбы и стыков. Обилия голов не жду, но рассчитываю на то, что «Локомотиву» удастся сыграть вничью. Не проиграть «Зениту», — приводит слова Наумова Metaratings.

Перед стартом очного поединка «железнодорожники» находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков. «Сине-бело-голубые» лидируют в чемпионате, имея в своей копилке 33 балла.

Матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится завтра, 3 декабря. Начало игры запланировано на 16:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.