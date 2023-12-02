Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором его команда на выезде переиграла футбольный клуб «Сочи» со счётом 2:0.

Специалист отметил, что самарцы переиграли соперника, но при этом дал понять, что футболисты плохо вошли в игру, ведь на первых минутах у соперника было много моментов, от которых хотелось вздрагивать, но, по его мнению, результат закономерен.

«Мы играли с запасом, преимуществом. Не первый мяч забили с игры, а через несколько созданных моментов. Ребята во втором тайме добавили скорость, и моменты создавались», - заявил Осинькин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что благодаря победе «Крылья Советов» вернулись на третье место в турнирной таблице.