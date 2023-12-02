Перед игрой РПЛ на стадионе «Пари НН» установлен мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе

В субботу вечером в чемпионате России пройдёт матч между «Пари НН» и «Уралом». Перед игрой на стадионе нижегородского клуба был установлен мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе вокруг футбольного поля. Об этом информирует телеграм-канал «Первый спорт».

Люди в кокошниках образовали огромный хоровод на трибунах по периметру поля. Чтобы зафиксировать результат, на стадион прибыла служба книги мировых рекордов.

Стартовый свисток в матче «Пари НН» - «Урал» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.