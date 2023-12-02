Точилина спросили о возможной отставке

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Была такая неплохая серия у «Сочи», потом что-то сломалось, «Рубин», «Зенит» и сейчас очень мало моментов и нет голов.

- В первую очередь это связано, наверное, то, что у нас пошли травмы у игроков, которые определяют игру нашу. Может, в этом плане как-то именно что-то сломалось, но сказать, что было мало моментов, я так не могу сказать. Понятно, что, может быть, Самара сегодня создала больше моментов, но опять же это уже был отрезок, когда мы уже пошли достаточно авантюрно играть. А так, до равного счета практически игра была равная, и по моментам она была такая же.

- Александр Григорян говорит, что не хватает вашей энергетики на бровке, чтобы вы гнали команду вперед и вместе с командой переживали. Согласны?

- Честно говоря, не знаю, где он видел до этого какую-то энергетику, чтобы я бегал по бровке. Тяжело сказать. Наверное, ему из студии виднее.

- Точно там, тот же Дмитрий Бородин порой ближе вас находится к полю.

- За эту энергию нас слишком жестко наказывают, поэтому приходится сдерживать себя.

- У вас есть уверенность, что в зимнюю паузу вы будете готовить «Сочи»?

- Я пока не готов обсуждать эти вопросы.