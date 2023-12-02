Точилин: «В таких случаях говорят, что действительно там Старик Хоттабыч не на нашей стороне»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Начали неплохо, вроде бы, создавали моменты. Потом всё куда-то ушло.

- К сожалению, так для нас складывается эта часть чемпионата, что во многих играх будто начинаем хорошо, моменты создаем. К сожалению, мы их не реализовываем, а дальше при минимальном количестве голевых моментов у наших ворот, к сожалению, нам всё залетает. Сегодняшний гол, который нам забили головой практически с 16 метров, наверное, в таких случаях говорят, что действительно там Старик Хоттабыч не на нашей стороне. Всё забрасывает. К сожалению, это влияет на результат.

- Было ощущение, что в первом тайме больше играли в атаке. Игорь Юрганов говорил, что один из центральных защитников был должен всегда подключаться. Во втором - чуть поглубже сели.

- Я не могу сказать, что мы поглубже сели. В первую очередь, наверное, все-таки во втором тайме силенок не хватило играть так же агрессивно. Даже при счете 0:1 у нас были моменты, которые мы могли реализовать. Понятно, что у наших ворот тоже возникали, но это уже следствие того, что мы уже перестроили схему игры, где-то пошли более авантюрно, но были моменты, которые мы могли реалиазовать. Вместо того, чтобы счету быть 1:1, он стал 0:2 не в нашу пользу. Поэтому есть последняя игра, в которой мы должны кровь из носа выигрывать.