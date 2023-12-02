«Крылья Советов» забили 4-й гол с пенальти в этом чемпионате России на 90-й минуте - это новый рекорд

Завершился матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором самарские «Крылья Советов» на выезде переиграли футбольный клуб «Сочи» со счётом 2:0.

В середине второго тайма гостей вывел вперёд Роман Ежов, а на 93-й минуте окончательный счёт на табло установил Бенхамин Гарре, который удачно исполнил 11-метровый удар.

Таким образом, самарский клуб забил четвёртый гол с пенальти в этом чемпионате России на 90-й минуте (с учетом компенсированного времени). Это новый рекорд, об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Благодаря победе подопечные Игоря Осинькина вернулись на третью строчку в турнирной таблице, опережая «Динамо» на один балл.