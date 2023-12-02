Ежов: «Это первый гол головой, случайно залетело, и слава богу»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Крылья Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Было ощущение, что совершенно не поверил случившемуся голу.

- Кто меня знает, знает, что я никогда в жизни не бью головой. Это первый гол головой. Поэтому случайно залетело, и слава богу. На самом деле я считаю, что мы заслужили победу. Очень тяжелый матч был, поэтому хорошо, что выиграли.

- Вспомни момент. Ты видишь мяч, просто летишь на инстинктах, делать нечего, и было удобнее всего головой бить?

- Ну да, подача хорошая была, получилось, что мяч на голову летел. Я думаю, чего выдумывать? Дай головой ударю. Как раз в девятку попал, это чудеса какие-то, это чудеса какие-то. Я очень рад.

- Помнишь гол Дмитрия Хохлова «Интеру»?

- Честно, нет. Не помню, наверное, тоже красивый очень был.

- Что не получалось в игре? Вроде бы у «Крыльев» было всё, чтобы играть в свой футбол. Состав, казалось, оптимальный такой, однако что-то не шло сегодня в атаке.

- На самом деле тяжелая игра. Соперник хороший, кто бы не говорил, «Сочи» - хорошая команда с отличным владением мячом. Им просто не везет, как нам в том сезоне. Хорошая игра, я считаю, в принципе, она получалась на самом деле, как мы и планировали. Но просто где-то не хватало концовочки где-то, но повезло, что залетел вот такой гол. Потом мы еще на самом деле могли больше забивать, я считаю. Больше моментов у нас было, чем у «Сочи» после гола.

- В концовке у тебя ноги сводило. Хотел замену попросить?

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- Да нет, попал игрок мне в плечо. Отпустило быстро, нормально всё.

- Ты уже ушел играть защитника.

- Когда счет нас устраивал, у «Сочи» какая-то гибридная схема, то они в 5 защитников играют, то в 4 - непонятно. Нам просто так удобнее было. Решили тренерским штабом, что так будет лучше. Пришлось играть, тренер сказал, я сделал.

- Сейчас возвращаться в холод. «Спартак» впереди.

- Да, на самом деле тяжело уже всем, конец сезона, все уставшие. Но остался один матч, надеюсь, что мы порадуем наших болельщиков и отлично проведем эту игру.