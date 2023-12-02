​«Сочи» проиграл 13 из 16 последних матчей РПЛ

В одном из субботних матчей чемпионата России «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» на своём поле со счётом 0:2.

Если взять 16 последних матчей «Сочи» в Российской премьер-лиге, то в них команда потерпела сразу 13 поражений при двух победах и одной ничьей.

На текущий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда в этом чемпионате смогла набрать только десять зачётных баллов.

В 2023 году «Сочи» осталось провести в чемпионате России один матч. В воскресенье, 10 декабря, команда Александра Точилина сыграет против «Оренбурга» на своём поле.