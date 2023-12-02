Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава Эвандро Феррейра в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном возвращении бразильца в столчиный клуб.

- Да, действительно, Вагнер покидает «Спорт-Ресифи», как он объявил в своих социальных сетях. Будущее? Давайте подождем. Конечно, Вагнер мечтает вернуться в ЦСКА, он всегда об этом говорил, но на данный момент с нами из России не связывались. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Напомним, что Вагнер принадлежал столичному клубу с 2004 по 2012 год. Он провел 259 игр во всех турнирах, в которых отметился 124 забитыми мячами, что является вторым показателем в истории ЦСКА.