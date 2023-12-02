Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Вагнер Лав мечтает вернуться в ЦСКА, он всегда об этом говорил» эксклюзив

02 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.83 X 4.00 2 4.15
Через 17 ч. 44 мин.

Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава Эвандро Феррейра в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном возвращении бразильца в столчиный клуб. 

- Да, действительно, Вагнер покидает «Спорт-Ресифи», как он объявил в своих социальных сетях. Будущее? Давайте подождем. Конечно, Вагнер мечтает вернуться в ЦСКА, он всегда об этом говорил, но на данный момент с нами из России не связывались. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Напомним, что Вагнер принадлежал столичному клубу с 2004 по 2012 год. Он провел 259 игр во всех турнирах, в которых отметился 124 забитыми мячами, что является вторым показателем в истории ЦСКА. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Эвандро Феррейра ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
17:26
​Изменений по срокам восстановления Дивеева нет – агент
17:20
​Агент: «Без Дивеева статистика ЦСКА ухудшилась»
16:45
Алдонин: После поражения от «Динамо» ЦСКА как угодно, но нужно брать три очка в матче с «Ростовом»
14:33
Валерий Кечинов: «Локомотив» с «Зенитом» сыграют вничью, а «Краснодар» выиграет у «Оренбурга»
02:43
​Игнатьев: «Я вижу фаворитами «армейцев»
01 Декабря
23:45
​Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Ростов чемпионата России 3 декабря 2023
22:41
Известный агент считает, что Карпин мог бы работать в Европе
19:00
Балахнин не считает оправданием логистику в неудачном выступлении «Ростова» в РПЛ
18:59
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:00
Балахнин: «Краснодар» находится на периоде какого-то слома»
15:20
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА Москва — Ростов чемпионата России 3 декабря 2023
14:55
​В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Локомотив» - «Зенит»
30 Ноября
22:50
Пономарёв: «У ЦСКА не хватает сил, это вопросы к Федотову, конечно»
22:20
Пономарёв: «Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА? Ну, я тоже, может быть, хочу вернуться» 1
20:02
Кафанов: Не считаю себя лучшим тренером
18:42
Кафанов рассказал, за счёт чего Песьяков может играть до 40 лет
18:07
Пономарёв против возвращения Вагнера Лава в ЦСКА
15:35
Новиков: «Я сомневаюсь, что сейчас Вагнер Лав может принести пользу ЦСКА»
15:31
​Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — Ростов чемпионата России 3 декабря 2023
14:00
Кирш: «Хотел бы поиграть в «Реале» или «Ювентусе»
13:25
Чанов отреагировал на слова агента Вагнера Лава о желании вернуться в ЦСКА
12:21
Представитель защитника ЦСКА Роши рассказал о состоянии защитника
12:03
Футболист «Ростова» Вахания: «Мы могли обыграть ЦСКА»
10:03
Агент: «Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА, мы ждём предложения»
09:16
Кирш: «Чего-то особенного в игре Файзуллаева не увидел»
29 Ноября
17:43
Голенков рассказал, чем Карпин отличается от Осинькина
17:06
Голенков: «По уровню «Ростов» в тройке лучших команд РПЛ»
16:31
Нападающий «Ростова» Голенков: «У многих команд в матчах с нами со скамейки кричат: «Стой, стой!»
15:36
Акинфеев: «Матчи ЦСКА – «Спартак» — это бренд российского футбола»
15:26
Голенков — о Комличенко: «У нас уважительные партнёрские отношения»
28 Ноября
13:44
Карраскаль: «Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА»
27 Ноября
19:43
Комличенко признался, что переживал из-за потери места в стартовом составе «Ростова»
17:03
Игрок «Ростова» Миронов: Мечта? Чтобы нам допуск дали до еврокубков
14:01
Дивеев: «Думаю, что в начале февраля вернусь к тренировкам»
10:07
Комличенко: «В матче с «Пари НН» у «Ростова» был не один, а два момента»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
16:28
Бубнов: «ЦСКА сам виноват в том, что уступил «Динамо»
10:39
Газзаев: «Файзуллаев выделяется на фоне остальных игроков ЦСКА»
10:24
Файзуллаев: «Я бы хотел играть в «Барселоне» 1
25 Ноября
20:42
Владимир Федотов: «Набабкин — наш джокер»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Антидыня
02 Декабря 2023 в 20:10
Пускай возвращается, отличный парниша.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Балтика Балтика
0
0
2.25 3.25 3.35
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
0
2
2.90 3.75 2.27
Видео
45 мин
Пари НН Пари НН
Урал Урал
0
0
2.60 3.20 2.80
Видео
03.12.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.73 3.95 4.60
Видео
03.12.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.45 3.95 1.97
Видео
03.12.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.55 4.10 6.00
Видео
03.12.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Спартак Москва Спартак Москва
3.35 3.95 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
20:12 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Уверен, что Тюкавин заиграет в Европе»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Рубин»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о матче «Краснодар» - «Оренбург»: «Тут не обойдётся без голов с обеих сторон»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о Ромащенко: Любой матч может стать последним для него в «Ахмате»
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов поделился прогнозом на матч «Спартака» в Грозном
19:26 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Не жду обилия голов от «Локомотива» и «Зенита»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о матче против «Сочи»: 2:0 — счёт по игре
19:23 · Россия. Премьер-лига
Перед игрой РПЛ на стадионе «Пари НН» установлен мировой рекорд по количеству людей в кокошниках в хороводе
19:15 · Россия. Премьер-лига
Точилина спросили о возможной отставке
19:13 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Спартак» всегда должен настраиваться на победу
19:10 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «В таких случаях говорят, что действительно там Старик Хоттабыч не на нашей стороне»
19:08 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» забили 4-й гол с пенальти в этом чемпионате России на 90-й минуте - это новый рекорд
19:04 · Россия. Премьер-лига
Ежов: «Это первый гол головой, случайно залетело, и слава богу»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:56 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» проиграл 13 из 16 последних матчей РПЛ
Все новости
Рекомендуем