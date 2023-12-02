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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Уже сейчас можете поздравлять «Зенит» с чемпионством

02 Декабря 2023 • 18:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 3.60 X 3.70 2 2.05
Через 20 ч. 15 мин.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Еще в начале сезона я говорил, что «Зенит» — чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Как считает эксперт, ни одной команде не поможет даже хорошая трансферная кампания, чемпионом в любом случае станет «Зенит».

В настоящий момент «сине-бело-голубые» возглавляют РПЛ, имея в своей копилке 33 балла. Ближайшим преследователем команды Сергея Семака является «Краснодар», у которого в активе 32 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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