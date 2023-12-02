​«Крылья Советов» выиграли все 8 матчей РПЛ против «Сочи»

В субботу «Крылья Советов» обыграли на выезде «Сочи» со счётом 2:0 в рамках 17-го тура чемпионата России.

Для «Крыльев» и «Сочи» это была восьмая очная встреча в Премьер-лиге. Любопытно, что во всех случаях побеждали самарцы – 2:0, 3:0 (технический результат), 1:0, 3:2, 2:0, 2:1, 2:1, 2:0.

Набрав три очка на стадионе «Фишт», «Крылья Советов» поднялись на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Правда, в воскресенье и понедельник обойти сочинцев могут «Спартак» и «Динамо».

В 2023 году «Крыльям Советов» осталось провести один матч – против «Спартака» 9 декабря. Сообщалось, что игру могут перенести, поскольку синоптики прогнозируют сильные морозы.