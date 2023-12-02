«Крылья Советов» вернулись в топ-3, переиграв «Сочи» на выезде

«Крылья Советов» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 2 декабря на стадионе «Фишт».

Во второй день декабря «Крылья Советов» получили выезд на южные просторы России. Матч в тёплом Сочи против главного аутсайдера сезона изначально виделся площадкой для набора трёх очков, хотя всё было и не так просто. Помогала лишь погода, почти 20 градусов тепла встретили футболистов и термин «декабрьский футбол» совсем не подходил к этому матчу.

Вот только таким шикарным условиям нужно было соответствовать, а «Крылья» и «Сочи» совсем не торопились с этим. Хозяева захватили мяч, территорию и очень даже неплохо прижали фаворита. После подачи от угла поля мяч даже заметался по штрафной площади в усиленном режиме. Удар, рикошет, тычок в сторону ворот и вот уже Бейл на «ленточке» играет, вынося мяч куда подальше.

Но вот этот суматошный момент так и остался единственным интересным за первые 45 минут матча. Самарцы были невероятно инертны: Салтыков, Ежов, Гарре и Писарский не показывали и половины собственных возможностей. Сочинцы постепенно ослабили хватку и тот удар в створ так и остался единственным за тайм, гости тоже ответили одним попаданием, не принесшим опасности. Единственным значимым событием первой половины матча стала травма Литвинова, заменил которого Миладинович.

Вторая половина встречи всё-таки подарила зрителям первый гол 17-го тура. Осинькин в перерыве провёл работу, гости наконец стали быстрее перемещаться. «Сочи» чуть побросал навесов в штрафную площадь Ломаева, не удивил Самару, а затем был прижат к воротам. На исходе часа игрового времени Никита Салтыков «взорвал» левый фланг, продрался к левому углу штрафной площади и оттуда пробил в дальний. Гойло парировал в броске, выручив «Сочи».

Но угловой, заработанный Салтыковым, тоже был опасным. Пошла резанная подача в центр штрафной площади, Костанца даже не прыгал, а пробил очень плотно. Гойло уже просто провожал мяч взглядом, а тот врезался в штангу. Гол же пришёл с правого фланга. Там Бейл разобрался с опекуном и навесил к линии штрафной площади, откуда Ежов решил пробить головой. Получилось на славу, Роман направил мяч точно в дальний угол – 0:1.

Через пять минут гости должны были увеличивать превосходство. Шитов обострил передачей на Рахмановича, ворвавшегося в штрафную площадь по центру. Первый удар Амир с трудом парировал Гойло, а добивание приняла на себя перекладина. За это гостей мог наказать Крамарич. На 90-й минуте Нобоа раскрыл классную атаку передачей на фланг, там Рассказов пропустил мяч на Мартина, а тот с близкой дистанции умудрился пробить вдоль ворот.

Окончательный счёт «Крылья» установили уже в компенсированное время. Шитов ускользнул от Заики, получив по ногам уже в штрафной площади. Пенальти уверенно реализовал Гарре, разбросавший Гойло и мяч по разным углам – 0:2. Побеждают «Крылья Советов» и пока возвращаются в топ-3 РПЛ.