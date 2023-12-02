​«Пари НН» и «Урал» огласили составы на матч 17-го тура РПЛ

Субботнюю часть 17-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Пари НН» и «Уралом».

Наставник «Пари НН» Сергей Юран принял решение включить в стартовый состав таких футболистов: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Трошечкин, Майга, Севикян, Кутателадзе.

Рулевой «Урала» Виктор Ганчаренко, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Шеттине.

Матч между «Пари НН» и «Уралом» начнётся в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.