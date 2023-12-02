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В «Урале» отреагировали на ситуацию вокруг арбитра Турбина перед матчем с «Пари НН»

02 Декабря 2023 • 18:16 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации вокруг главного арбитра Евгения Турбина, который будет обслуживать матч 17-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН». 

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что судья подозревается в получении взятки. 

Спортивный функционер назвал эту информацию бредом, и призвал разговаривать об этом с теми, кто распростараняет эти слухи. 

«Ерунда какая-то, перед игрой накручивают нас, «Нижний Новгород», судью. И как сейчас выходить? Как работать судье?» - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. 

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