В «Урале» отреагировали на ситуацию вокруг арбитра Турбина перед матчем с «Пари НН»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации вокруг главного арбитра Евгения Турбина, который будет обслуживать матч 17-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что судья подозревается в получении взятки.

Спортивный функционер назвал эту информацию бредом, и призвал разговаривать об этом с теми, кто распростараняет эти слухи.

«Ерунда какая-то, перед игрой накручивают нас, «Нижний Новгород», судью. И как сейчас выходить? Как работать судье?» - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.