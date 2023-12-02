«Крылья Советов» повели в матче с «Сочи» после удара головой метров с 15

Второй матч 17-го тура Премьер-лиги, «Сочи» - «Крылья Советов», мог получиться таким же «сухим», как противостояние «Факела» и «Балтики», но всё же на 71-й минуте болельщики увидели гол. Прорыв по правому краю поля к лицевой линии выдал Гленн Бейл, навес к линии штрафной, откуда Роман Ежов головой (!) по невероятной траектории отправил мяч впритирку с правой штангой.

Красивый гол позволяет самарцам выйти на третье место в таблице, соперник - последний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.