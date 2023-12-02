Сослан Джанаев повторил невероятное достижение Владимира Габулова

Сегодня, 2 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором воронежский «Факел» на своём поле разошёлся безголевым миром с «Балтикой».

Место в воротах калининградской команды занял Сослан Джанаев. Таким образом, 36-летний голкипер повторил достижение Владимира Габулова, отыграв «сухой» матч в составе 7-й команды в рамках чемпионата России, об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что в своей профессиональной карьере Джанаев выступал за «Терек», московский «Спартак», «Аланию», «Ростов», казанский «Рубин» и футбольный клуб «Сочи».

Напомним, что Джанаев пополнил ряды «Балтики» в летнее трансферное окно.