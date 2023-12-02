Григорян: «Когда Писарский чувствует большую ответственность, у него мало что получается»

Футбольный эксперт Александр Григорян оценил игру нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского в первом тайме матча с «Сочи».

«Когда Писарский сильно старается, когда чувствует большую ответственность, а именно в таком состоянии он сегодня находится, то у него мало что получается. Стихия Писарского — это анархизм», — заявил Григорян в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Писарский принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и стал автором четырех забитых мячей.

В эти минуты продолжается игра 17-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Крыльями Советов». За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.