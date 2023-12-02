​«Факел» и «Балтика» установили рекорд сезона… по фолам

Программу 17-го тура Российской премьер-лиги открывал матч между «Факелом» и «Балтикой». Игра завершилась вничью, причём без голов – 0:0.

Специалисты из Opta подчёркивают, что в матче между «Факелом» и «Балтикой» было зафиксировано 38 фолов. Это рекорд текущего сезона Российской премьер-лиги.

Если брать весь 2023 год, то матч «Факел» - «Балтика» является вторым в РПЛ по количеству нарушений правил. Первым же является мартовский матч «Факел» - «Химки» с 40 фолами.

В следующем туре чемпионата России «Факел» будет играть против «Динамо», а «Балтика» - против «Рубина».