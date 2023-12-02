Александр Горшков: Возвращение в РПЛ — хороший вариант для Азмуна

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Ромы» Сердара Азмуна в чемпионат России.

Напомним, 28-летний игрок выступает за римлян на правах аренды, его контракт принадлежит немецкому «Байеру».

«По меркам нашего чемпионата Азмун очень хороший футболист. Возможно, для него сейчас РПЛ будет хорошим вариантом, раз у него в «Роме» нет игровой практики», — приводит слова Горшкова Legalbet.

По мнению эксперта, такой футболист как Азмун не должен сидеть на скамейке, ему нужно перейти в тот клуб, который будет на него делать ставку.

В этом сезоне иранец появился на поле в восьми матчах чемпионата Италии и отметился одним забитым мячом.