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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Горшков: Возвращение в РПЛ — хороший вариант для Азмуна

02 Декабря 2023 • 17:35 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
1 3.75 X 3.75 2 2.00
03.12 20:00

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Ромы» Сердара Азмуна в чемпионат России.

Напомним, 28-летний игрок выступает за римлян на правах аренды, его контракт принадлежит немецкому «Байеру».

«По меркам нашего чемпионата Азмун очень хороший футболист. Возможно, для него сейчас РПЛ будет хорошим вариантом, раз у него в «Роме» нет игровой практики», — приводит слова Горшкова Legalbet.

По мнению эксперта, такой футболист как Азмун не должен сидеть на скамейке, ему нужно перейти в тот клуб, который будет на него делать ставку.

В этом сезоне иранец появился на поле в восьми матчах чемпионата Италии и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Александр Горшков Сердар Азмун ещё теги

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