Серия ​«Балтики» без голов в матчах РПЛ продлилась

Субботний матч чемпионата России между «Факелом» и «Балтикой» не подарил собравшимся зрителям забитых голов – ничья 0:0. Таким образом, «сухая» серия калининградской команды в Премьер-лиги продлилась – теперь она измеряется пятью матчами. На этом отрезке подопечные Сергея Игнашевича выдали такие результаты:

«Рубин» - «Балтика» 1:0;

«Балтика» - «Зенит» 0:2;

«Пари НН» - «Балтика» 0:0;

«Балтика» - «Спартак» 0:2;

«Факел» - «Балтика» 0:0.

В последний раз «Балтика» забивала в домашнем матче против «Краснодара» 21 октября (ничья 2:2).

Opta отмечает, что это самая длинная серия «Балтики» без голов в топ-дивизионе. А последней командой, которая выдавала в РПЛ более длительную «сухую» серию, было «Торпедо» - шесть матчей в прошлом году.