​Изменений по срокам восстановления Дивеева нет – агент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался ещё в июльском матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор футболист восстанавливается.

Агент Дивеева Олег Ерёмин сообщил, что какой-либо новой информации относительно сроков возвращения игрока в строй нет.

«Всё по-прежнему. Игорь активно готовится к весенней части», - слова Ерёмина приводит на своих страницах Metaratings.

ЦСКА без Игоря Дивеева ведёт подготовку к домашнему матчу 17-го тура чемпионата России против «Ростова». Команды выяснят отношения на футбольном поле в воскресенье, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.