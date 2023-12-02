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В «Америке» высказались об интересе ЦСКА к Вальдесу

02 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать

Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос высказался об информации, что в услугах полузащитника мексиканской команды Диего Вальдеса заинтересован московский ЦСКА.

«На данный момент ЦСКА не контактировал с нами насчет Вальдеса», - приводит слова Баньоса Sport24.

Контракт 29-летнего атакующего полузащитника с мексиканской командой рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

На его счету также 26 игр за национальную сборную Чили. 

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